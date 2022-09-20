США наращивают военную мощь в Восточной Азии. В Южную Корею прибудет американский авианосец

США продолжают наращивать военную мощь в Восточной Азии. В Южную Корею прибудет американский авианосец в сопровождении ударной группировки, после чего военные двух стран будут проходить совместную подготовку и отрабатывать операции с южнокорейским флотом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо авианосца в порт Пусана также прибудут ракетный крейсер и ракетный эсминец. Стоит отметить, что США и Южная Корея в последние месяцы провели несколько совместных учений, в том числе в воздушном пространстве с участием истребителей. Как заявили в Вашингтоне, таким образом США хотят оперативно и эффективно увеличить военное присутствие в регионе для сдерживания и обеспечения региональной безопасности.