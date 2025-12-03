Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Россия на дипломатическом фронте применяет правильную стратегию и тактику. Да, с Трампом нужно вести переговоры. А почему нет? Надо вести. Но это же не значит, что это быстрые переговоры. Это же не значит, что мгновенно договорятся. Нужно обсуждать, нужно маневрировать. Да, вот ввели санкции против «Роснефти». Но необходимо договариваться с Америкой. Необходимо вбивать клин между США и Евросоюзом. Необходимо дискредитировать киевский режим. Необходимо выторговать для себя лучшие условия. Вот что необходимо делать. Что касается, что заключат так или иначе соглашение и киевский режим сохранится. Заключение соглашения даже на этих условиях для киевского режима будет означать уже политическую смерть. Особенно на фоне коррупционного скандала. Зеленский говорит: «Россия на это рассчитывает». Правильно рассчитывает. Я думаю, что это часть не только на это, но часть расчета. На что рассчитывает Москва? На фронте будет каскадное обрушение фронта в результате войны на истощение. И это ли, или вынужденное под давлением Запада, так или иначе, которое испугается того, что вообще потеряет всю Украину? Или заключение соглашения, которое будет расценено как капитуляция? Это приведет к политическому кризису. И то, и то Россию устраивает. Честно скажу, и нас это устраивает. Потому что сохранение нацистского, вооруженного до зубов киевского режима, ну, поверьте, нам ни к чему. Понятно, что они будут формировать ровно то, о чем говорил первый зампред Комитета госбезопасности Сергей Теребов в Душанбе: «Белорусская освободительная армия… Несколько бригад до 15 тысяч».Так что где они будут получать обучение? Польша, Литва, Украина. Нам это надо? Нам это не надо. Тем более этот киевский режим будет оголтелый, ему нужны будут какие-то новые провокации. Поэтому все дело идет к краху режима Зеленского. Это одно из главных условий той картины победы или картины окончания войны, о которой мы говорим.

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