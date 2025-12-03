Гигин рассказал, почему Трамп прибегает к услугам спецпосланников по РБ, РФ и Украине

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Во-первых, давайте подкинем немного инсайдов, интриги. Джаред Кушнер, наверное, не только сейчас по России, но еще немножечко по Беларуси. Там Джон Куол не один действует. Нужно сказать, что я вообще сторонник возвращения традиционной дипломатии, дипломатии Министерства иностранных дел, дипломатии послов. Но что получилось? Вроде бы как нужно отдать полномочия Госдепу. Но Госдеп США – он выступил, как и Министерство иностранных дел многих европейских стран, выступили разрушителями традиционной дипломатии. Они уничтожили те принципы, основы, на которых выстраивалась дипломатия. Собственно говоря, как искусство, они убили это искусство. Вот эти подмастерья, которые все свели к институтам. Понимаете, как они поступили? Это все равно что, как слабые какие-нибудь выходцы из самодеятельности сказали: «А что это театр за искусство?». И они бы превратили его в ремесло, то есть остались вот на этом низовом уровне, о котором писал Станиславский, когда вы просто обезьянничаете, когда вы копируете, и ваши близкие и родственники говорят: «Как хорошо». Они вот считают, что это и есть дипломатия. А это не так. Получилось, что традиционные институты дипломатии, тот же Госдеп США – это как бы антидипломатия. Поэтому Трамп прибегает к услугам вот этих спецпосланников.

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