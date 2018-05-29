В Литве из-за жары ввели пятый уровень пожароопасности

Новости Литвы. Жители Литвы изнывают от жары и сильнейшей засухи. Власти ввели высший, пятый уровень пожароопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столбики термометров с начала месяца застыли на отметке в 30 градусов. Наиболее тревожная ситуация сложилась в сухих лесах Алитусского, Пренайского и граничащего с Беларусью Лаздийского районов. Власти страны просят граждан крайне осторожно обращаться с огнём и не разводить в лесах костры.