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В Литве из-за жары ввели пятый уровень пожароопасности

29 мая 2018 15:16
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Новости Литвы. Жители Литвы изнывают от жары и сильнейшей засухи. Власти ввели высший, пятый уровень пожароопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве из-за жары ввели пятый уровень пожароопасности-1

Столбики термометров с начала месяца застыли на отметке в 30 градусов. Наиболее тревожная ситуация сложилась в сухих лесах Алитусского, Пренайского и граничащего с Беларусью Лаздийского районов. Власти страны просят граждан крайне осторожно обращаться с огнём и не разводить в лесах костры.

# Пожар # Фотофакт

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