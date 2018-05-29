В Польше произошло возгорание на свалке химических отходов

Новости Польши. Серия пожаров на мусорных полигонах прокатилась по Польше. Ночью 29 мая возгорание возникло на старой свалке химических отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из близлежащих домов эвакуировали несколько десятков человек. Пожарные не исключают, что для тушения придется использовать тяжелую технику. Пока о вредных выбросах в воздух не сообщается.