В Польше произошло возгорание на свалке химических отходов

Новости Польши. Серия пожаров на мусорных полигонах прокатилась по Польше. Ночью 29 мая возгорание возникло на старой свалке химических отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Серия пожаров на мусорных полигонах прокатилась по Польше. Ночью 29 мая возгорание возникло на старой свалке химических отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из близлежащих домов эвакуировали несколько десятков человек. Пожарные не исключают, что для тушения придется использовать тяжелую технику. Пока о вредных выбросах в воздух не сообщается.
Однако на свалке хранятся химикаты, которые при горении выделяют отравляющий газ. За 2018 год было зафиксировано уже 70 подобных происшествий. Не исключена версия поджогов. Сегодня кабинет министров соберется на заседании, чтобы обсудить данную ситуацию.