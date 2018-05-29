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В Польше произошло возгорание на свалке химических отходов

29 мая 2018 12:36
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Новости Польши. Серия пожаров на мусорных полигонах прокатилась по Польше. Ночью 29 мая возгорание возникло на старой свалке химических отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше произошло возгорание на свалке химических отходов-1

Из близлежащих домов эвакуировали несколько десятков человек. Пожарные не исключают, что для тушения придется использовать тяжелую технику. Пока о вредных выбросах в воздух не сообщается.

В Польше произошло возгорание на свалке химических отходов-4

Однако на свалке хранятся химикаты, которые при горении выделяют отравляющий газ. За 2018 год было зафиксировано уже 70 подобных происшествий. Не исключена версия поджогов. Сегодня кабинет министров соберется на заседании, чтобы обсудить данную ситуацию.

# Пожар # Фотофакт

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