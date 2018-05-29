За что Совет Евросоюза оштрафовал Австрию?

Новости Австрии. Почти на 27 миллионов евро Австрию оштрафовал Совет Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту сумму страна обязана выплатить за махинации с долговой информацией в земле Зальцбург. Дело в том, что в 2012-2013 годах земельная счётная палата и администрация региона соблюли не все правила предоставления долговых отчётностей. Эти неточности позволили администрации Зальцбурга скрыть часть денежных операций. В результате Австрия подала некорректные данные в статистическую службу Евросоюза.