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Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Льеже

29 мая 2018 13:47
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Новости Франции. Уголовное дело по статье о терроризме расследуют бельгийские полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Льеже.

Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Льеже-1

Мужчина открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители остановили подозрительного прохожего и попросили предъявить документы. В ответ злоумышленник отобрал у одного из стражей порядка пистолет и стал стрелять. Погибли три человека. Двое полицейских и прохожий.

Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Льеже-4

Затем мужчина захватил заложника и попытался скрыться. Однако прибывшие на место патрули ликвидировали нападавшего. В ходе перестрелки пострадали ещё несколько человек. Как позже стало известно, стрелок недавно вышел из тюрьмы, где установил контакты с экстремистами.

# Теракт # Фотофакт

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