Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Льеже

Новости Франции. Уголовное дело по статье о терроризме расследуют бельгийские полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Льеже.

Мужчина открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители остановили подозрительного прохожего и попросили предъявить документы. В ответ злоумышленник отобрал у одного из стражей порядка пистолет и стал стрелять. Погибли три человека. Двое полицейских и прохожий.