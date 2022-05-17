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В Литве инфляция почти достигла 17%, но экономисты опасаются худшего

17 мая 2022 13:26
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Новости Литвы. Экономический кризис все сильнее влияет на европейцев. Стремительный рост цен заставляет их пересмотреть привычный уклад жизни, сократить до минимума список привычных покупок и экономить на всем. Как, например, жителям Литвы, которые вынуждены считать каждый цент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Литве инфляция почти достигла 17%, но экономисты опасаются худшего-1

Рост цен в стране становится неуправляемым. Инфляция достигла почти 17 %. Счета за коммунальные услуги в среднем выросли более чем на треть. На 23 % подорожал транспорт и практически на столько же продукты питания. По прогнозам экономистов, инфляция будет расти как минимум до осени. Но и это не самый мрачный прогноз. По их мнению, уровень инфляции в Литве до конца года может и вовсе достигнуть 20 %.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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