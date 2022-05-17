В ЕС проходят масштабные учения НАТО, в манёврах участвуют более 18 тысяч человек

Саммит ОДКБ прошел на фоне возрастающей военной активности НАТО. Альянс проводит учения в девяти странах Восточной Европы. В маневрах под названиями «Защитник Европы» и «Быстрый ответ» участвуют более 18 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одни из самых масштабных идут в Польше. Там отрабатывают навыки 7 тысяч военных, задействовано 3 тысячи единиц техники, в том числе из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. Литва также стала натовским плацдармом. Там еще 5 мая начались учения «Железный волк», в которых задействовано около тысячи единиц боевой техники, а также более 3 тысяч солдат из Литвы и других стран НАТО. Там идут и морские учения, в которых задействовано 13 боевых кораблей.