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В Польше детей из Украины обязали сдавать экзамен по польскому языку

17 мая 2022 12:10
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Польша ярко продемонстрировала двойные стандарты в отношении к украинским беженцам. С одной стороны, Варшава громко заявляет о горячей поддержке Украины и готовности оказать любую помощь людям, уехавшим из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше детей из Украины обязали сдавать экзамен по польскому языку-1

Но с другой стороны, которую польские власти не афишируют, украинцы, приехавшие в Польшу, сталкиваются со скрытой дискриминацией. Стало известно, что 24 мая более 7 тысяч детей из Украины должны сдать экзамен по польскому языку. Требования будут высокие и подход довольно жесткий.  

В Польше детей из Украины обязали сдавать экзамен по польскому языку-4

Язык надо будет знать чуть ли не в совершенстве. Иначе можно остаться на второй год и забыть про возможность получить высшее образование. Это возмутило даже самих преподавателей, которые считают, что к экзамену по польскому языку украинские дети должны приступить позже. Правозащитники обратили внимание министра образования, что это нарушение Конституции страны. Но чиновник остался непреклонен и не собирается отменять экзамен.  

Это еще один пример двойных стандартов Евросоюза по отношению к беженцам. С одной стороны, Варшава громко заявляет о горячей поддержке Украины и готовности оказать любую помощь людям, уехавшим из страны. А с другой, неофициальной стороны, украинцы, приехавшие в Польшу, сталкиваются с дискриминацией. Причем на самом высшем уровне. 

# Международная политика # Пшемыслав Чарнек # Фотофакт

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