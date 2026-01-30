В Литве цены на топливо для печей повышаются несколько раз в день

Цены на них растут по несколько раз в день. Если еще утром чуть более 10 килограммов топлива можно было купить за пять евро, то к вечеру за него уже нужно отдать все 10. Более того, торговцы порой создают искусственный дефицит, чтобы наживиться на ситуации. В Национальной ассоциации поставщиков тепла заявили, что пока морозы не отступят, ожидать снижения цен на брикеты, дрова и прочее топливо не стоит. По прогнозам синоптиков, февраль в стране ожидается холодным.