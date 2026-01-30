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Более 300 тысяч детей в Нидерландах живут в условиях бедности

30 января 2026 07:24
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Детство стало роскошью в Нидерландах. По данным Национального благотворительного фонда, более 300 тысяч маленьких голландцев живут в семьях, которые балансируют на грани нищеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 300 тысяч детей в Нидерландах живут в условиях бедности-2

Ярким символом этого провала исследователи называют острую нужду в коррекции зрения у 600 тысяч детей. Для многих семей даже обычные очки стали непозволительной роскошью, не говоря уже о дорогостоящей операции. Шокирует и то, что просьбы о соцпомощи все чаще поступают от работающих родителей. Согласно статистике, 175 тысяч трудоустроенных голландцев уже живут за чертой бедности. А все потому, что цены на жилье, энергию и медицину в стране растут быстрее зарплат.

# Нидерланды

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