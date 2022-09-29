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В Литве цены на отопление выросли почти в два раза

29 сентября 2022 11:45
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Новости Литвы. Средняя цена за отопление в Литве выросла почти в два раза. Дороже всего тепло обходится жителям столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве цены на отопление выросли почти в два раза-1

Так, из-за роста закупочных цен на топливо и электричество людям придется привыкать к температуре пониже. В последние месяцы экономика Литвы переживает серьезные трудности, в результате которых инфляция в стране бьет многолетние рекорды.

# Кризис в ЕС # Новости Литвы # Фотофакт

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