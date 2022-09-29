В Литве цены на отопление выросли почти в два раза

Новости Литвы. Средняя цена за отопление в Литве выросла почти в два раза. Дороже всего тепло обходится жителям столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. Средняя цена за отопление в Литве выросла почти в два раза. Дороже всего тепло обходится жителям столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, из-за роста закупочных цен на топливо и электричество людям придется привыкать к температуре пониже. В последние месяцы экономика Литвы переживает серьезные трудности, в результате которых инфляция в стране бьет многолетние рекорды.