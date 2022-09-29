Швеция обнаружила четвёртую утечку на «Северных потоках»

Новости Швеции. Швеция обнаружила четвертую утечку на «Северных потоках». Ранее в Балтийском море зафиксировали подводные взрывы, которые и стали причиной инцидента. В результате произошла крупнейшая утечка газа, которая вызвала бурление на поверхности диаметром более километра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, по подсчетам экспертов, материальные потери составили более 2 миллиардов долларов. Произошедшее, отмечают специалисты, может быть диверсией. Ряд международных СМИ сходятся во мнении, что к случившемуся причастны США. Таким образом Штаты хотят окончательно закрыть вопрос с поставками газа в Германию. По факту взрывов на «Северных потоках» ФСБ России возбудила уголовное дело.