Житель Чехии: санкции в отношении России сделали нашу жизнь намного хуже, цены растут до невероятного уровня

Новости Чехии. Против поставок оружия Украине и за заключение контрактов с поставщиками газа по доступным ценам. В Праге прошла массовая демонстрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Против поставок оружия Украине и за заключение контрактов с поставщиками газа по доступным ценам. В Праге прошла массовая демонстрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недовольные нынешним курсом страны – а это десятки тысяч человек – вышли на Вацлавскую площадь и потребовали отставки правительства. По мнению людей, оно не способно справиться с затяжным энергетическим кризисом.
Газ, электричество – цены на все растут до невероятного уровня. Санкции в отношении России сделали нашу жизнь намного хуже.
Аналогичные претензии из уст демонстрантов звучали накануне и в других крупных городах Чехии. Все чаще реакция людей на нынешний уровень жизни становится причиной массовых протестов в Европе.