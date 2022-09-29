Житель Чехии: санкции в отношении России сделали нашу жизнь намного хуже, цены растут до невероятного уровня

Новости Чехии. Против поставок оружия Украине и за заключение контрактов с поставщиками газа по доступным ценам. В Праге прошла массовая демонстрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недовольные нынешним курсом страны – а это десятки тысяч человек – вышли на Вацлавскую площадь и потребовали отставки правительства. По мнению людей, оно не способно справиться с затяжным энергетическим кризисом.