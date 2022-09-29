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Житель Чехии: санкции в отношении России сделали нашу жизнь намного хуже, цены растут до невероятного уровня

29 сентября 2022 11:43
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Новости Чехии. Против поставок оружия Украине и за заключение контрактов с поставщиками газа по доступным ценам. В Праге прошла массовая демонстрация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Чехии: санкции в отношении России сделали нашу жизнь намного хуже, цены растут до невероятного уровня-1

Недовольные нынешним курсом страны – а это десятки тысяч человек – вышли на Вацлавскую площадь и потребовали отставки правительства. По мнению людей, оно не способно справиться с затяжным энергетическим кризисом.

Житель Чехии: санкции в отношении России сделали нашу жизнь намного хуже, цены растут до невероятного уровня-4

Газ, электричество – цены на все растут до невероятного уровня. Санкции в отношении России сделали нашу жизнь намного хуже.

Аналогичные претензии из уст демонстрантов звучали накануне и в других крупных городах Чехии. Все чаще реакция людей на нынешний уровень жизни становится причиной массовых протестов в Европе.

# Акции протеста # Лена Мельницкая # Новости Чехии # Фотофакт

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