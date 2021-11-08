В Индии из-за наводнений затоплены целые улицы, около 50 тысяч пострадавших

Новости Индии. В Индии из-за наводнений, вызванных сильными ливнями, пострадали около 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти эвакуировали сотни жителей из пострадавших районов. Для их приема создано 150 центров временного размещения. Сильные дожди привели к сбросу воды в трех крупнейших внутренних водоемах страны. Затопленными оказались дома и целые улицы. В некоторых регионах закрыты школы и колледжи. Также нарушено движение автотранспорта и отключена подача электроэнергии.