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В Индии из-за наводнений затоплены целые улицы, около 50 тысяч пострадавших

08 ноября 2021 13:30
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Новости Индии. В Индии из-за наводнений, вызванных сильными ливнями, пострадали около 50 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Индии из-за наводнений затоплены целые улицы, около 50 тысяч пострадавших -1

Власти эвакуировали сотни жителей из пострадавших районов. Для их приема создано 150 центров временного размещения. Сильные дожди привели к сбросу воды в трех крупнейших внутренних водоемах страны. Затопленными оказались дома и целые улицы. В некоторых регионах закрыты школы и колледжи. Также нарушено движение автотранспорта и отключена подача электроэнергии.  

# Наводнение # Фотофакт

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