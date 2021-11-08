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В Судане люди против власти военных, начались акции протеста

08 ноября 2021 12:15
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Новости Судана. В Судане вспыхнули протесты против власти военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране проходит двухдневная акция гражданского неповиновения.  

В Судане люди против власти военных, начались акции протеста-1

В столице закрыты магазины и заблокированы дороги. Организаторы протестов требуют ухода военных из политики и выражают недовольство недавним госпереворотом.  

В Судане люди против власти военных, начались акции протеста-4

Суданские военные захватили власть в ночь на 25 октября. Тогда были арестованы премьер-министр и высшие политические лидеры страны.  

# Акции протеста # Фотофакт

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