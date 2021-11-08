В Судане люди против власти военных, начались акции протеста

Новости Судана. В Судане вспыхнули протесты против власти военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране проходит двухдневная акция гражданского неповиновения.

В столице закрыты магазины и заблокированы дороги. Организаторы протестов требуют ухода военных из политики и выражают недовольство недавним госпереворотом.