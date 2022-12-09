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В Лиссабоне ливни смыли автомобили и затопили улицы

09 декабря 2022 06:27
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Новости Португалии. Сильные дожди в столице Португалии вызвали мощные наводнения. Как минимум один человек в результате удара стихии погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Лиссабоне ливни смыли автомобили и затопили улицы-1

Кроме этого, из-за непогоды задержали вылет нескольких авиарейсов из аэропорта Лиссабона. Ливни смыли автомобили и затопили улицы города, остановки общественного транспорта и здания. Некоторые линии метро были заблокированы. В одной из местных больниц была повреждена крыша, а часть здания оказалась затоплена. Уточняется, что зарегистрированы сотни подобных инцидентов.  

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# Природные катаклизмы # Новости Португалии # Фотофакт

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