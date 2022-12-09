В Лиссабоне ливни смыли автомобили и затопили улицы

Новости Португалии. Сильные дожди в столице Португалии вызвали мощные наводнения. Как минимум один человек в результате удара стихии погиб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме этого, из-за непогоды задержали вылет нескольких авиарейсов из аэропорта Лиссабона. Ливни смыли автомобили и затопили улицы города, остановки общественного транспорта и здания. Некоторые линии метро были заблокированы. В одной из местных больниц была повреждена крыша, а часть здания оказалась затоплена. Уточняется, что зарегистрированы сотни подобных инцидентов.