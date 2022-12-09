В Монголии задержали первых подозреваемых в хищении угля на 12 млрд долларов

Новости Монголии. Первые подозреваемые в хищениях угля задержаны в Монголии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, речь идет о бывшем руководителе госкомпании по добыче и экспорту угля, его родственниках и нескольких бизнесменах. В их домах и офисах прошли обыски.

Тем временем в Улан-Баторе продолжаются протесты, начавшиеся на выходных, с 3 декабря. Напомним, люди даже пытались штурмовать Дворец правительства. Накануне на главную площадь столицы Монголии пытались прорваться активисты на лошадях, однако их не пустила полиция. Всадники скандировали требования «озвучить имена виновных» и «взять ответственность», обращаясь к властям страны. Открытые слушания по теме назначены на 21 декабря. Протестующие обвиняют местных чиновников в коррупции и краже угля на 12 миллиардов долларов.