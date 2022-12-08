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С 1 января 2023-го Хорватия присоединяется к Шенгенской зоне

08 декабря 2022 19:00
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В Шенгенской зоне прибавление. С 1 января ее полноправным членом становится Хорватия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 января 2023-го Хорватия присоединяется к Шенгенской зоне-1

Об этом заявили 8 декабря в Совете ЕС. При этом Болгарию и Румынию, которые вступили в Евросоюз еще в 2007 году и уже несколько лет пытаются войти в безвизовую зону, вновь не приняли. Брюссель смущает высокий уровень организованной преступности и бесконтрольной миграции, которые могут добавить проблем европейской полиции. И поэтому они не отвечают критериям ЕС. Сегодня из всех стран ЕС только четыре не входят в безвизовую зону: Болгария, Румыния, Кипр и Ирландия.

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# Международная политика # Фотофакт

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