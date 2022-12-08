С 1 января 2023-го Хорватия присоединяется к Шенгенской зоне

Об этом заявили 8 декабря в Совете ЕС. При этом Болгарию и Румынию, которые вступили в Евросоюз еще в 2007 году и уже несколько лет пытаются войти в безвизовую зону, вновь не приняли. Брюссель смущает высокий уровень организованной преступности и бесконтрольной миграции, которые могут добавить проблем европейской полиции. И поэтому они не отвечают критериям ЕС. Сегодня из всех стран ЕС только четыре не входят в безвизовую зону: Болгария, Румыния, Кипр и Ирландия.

Подписывайтесь на нас в Telegram!