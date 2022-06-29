Каждый день гибнут гектары посевов. Засуха в Италии уничтожает урожай

Новости Италии. Италия может остаться без урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномальная жара и засуха каждый день уничтожают сотни гектаров посевов. Зоной бедствия стал бассейн крупнейшей в стране реки По.
Новости Италии. Италия может остаться без урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномальная жара и засуха каждый день уничтожают сотни гектаров посевов. Зоной бедствия стал бассейн крупнейшей в стране реки По.
Ситуация угрожает более чем трети сельхозпроизводства Италии, включая помидоры, фрукты, овощи и пшеницу, а также половине животноводства. Водный кризис вызван относительно теплой зимой, когда снега выпало на 70-80 % меньше, чем обычно.