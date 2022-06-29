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Каждый день гибнут гектары посевов. Засуха в Италии уничтожает урожай

29 июня 2022 17:20
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Новости Италии. Италия может остаться без урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аномальная жара и засуха каждый день уничтожают сотни гектаров посевов. Зоной бедствия стал бассейн крупнейшей в стране реки По.  

Каждый день гибнут гектары посевов. Засуха в Италии уничтожает урожай-1

Ситуация угрожает более чем трети сельхозпроизводства Италии, включая помидоры, фрукты, овощи и пшеницу, а также половине животноводства. Водный кризис вызван относительно теплой зимой, когда снега выпало на 70-80 % меньше, чем обычно.  

# Урожай # Новости Италии # Фотофакт

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