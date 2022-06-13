В Латвии «взялись» за свободу слова. Теперь просмотр белорусских каналов обойдётся почти в 14 тысяч евро

Новости Латвии. Непомерная плата за новости из нашей страны ждет жителей Латвии. Там увеличили штрафы за просмотр российского и белорусского телевидения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь зрителям неугодных власти каналов придется заплатить почти 14 тысяч евро. Тогда как еще неделю назад сумма не превышала 700 евро. Нововведение добавили в закон об электронных СМИ. Оно будет распространяться как на физические, так и на юридические лица. Правительство громко заявляет: такой шаг предпринят для повышения качества свободы слова и защиты национальной безопасности. Правда, от кого защищают, власти не объяснили.