Немецкие фермеры просят ослабить санкции против белорусских и российских удобрений

Новости Германии. Немецкие фермеры столкнутся с серьезными проблемами с урожаем из-за санкций против России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во-первых, в ФРГ возник дефицит российских и белорусских минеральных удобрений. А стоимость газа, который нужен для производства собственных, настолько выросла, что многие предприятия не могут получить прибыль.