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Немецкие фермеры просят ослабить санкции против белорусских и российских удобрений

13 июня 2022 06:22
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Новости Германии. Немецкие фермеры столкнутся с серьезными проблемами с урожаем из-за санкций против России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Немецкие фермеры просят ослабить санкции против белорусских и российских удобрений-1

Во-первых, в ФРГ возник дефицит российских и белорусских минеральных удобрений. А стоимость газа, который нужен для производства собственных, настолько выросла, что многие предприятия не могут получить прибыль.  

Немецкие фермеры просят ослабить санкции против белорусских и российских удобрений-4

На этом фоне немецкие и другие европейские фермеры попросили власти ослабить санкции и ввести льготы. Однако к их просьбам пока не прислушались.  

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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