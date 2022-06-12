Как Украину лишают последней надежды на хлеб? Всё о переговорах по вывозу зерна

Украину лишают последней надежды на хлеб. Всю неделю решали продовольственную судьбу Незалежной, но Киев к этому процессу даже не допустили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, ранее переговоры о вывозе зерна начали Москва и Анкара. Примерно в это же время Турция выдвигает жесткие требования к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Часть условий заведомо невыполнимы. Сложно сказать, было сделано это с подачи России или нет, но понятно, что Москва разрешит вывоз продовольствия из Украины только на выгодных условиях. Например, заблокировав вступление скандинавов в альянс.

Аналогичная ситуация складывается и с железнодорожным маршрутом через Беларусь. Пропускная способность меньше, чем по морю. Но зерно может напрямую поступить в порты Прибалтики, а значит, это шанс для Запада игнорировать Турцию. Однако от Беларуси тоже поступило условие – разблокировать наш терминал в Клайпеде и полностью открыть европейские порты для наших грузов.

По факту это означает снятие санкций, но для этого требуется общее голосование всех стран Евросоюза, где прибалтийские республики и Польша могут выступить против. И получается, что даже если мы пропустим зерно, то потом Запад может просто развести руками, мол, у нас демократическая процедура, мы так проголосовали.