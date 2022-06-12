Как Украину лишают последней надежды на хлеб? Всё о переговорах по вывозу зерна

Украину лишают последней надежды на хлеб. Всю неделю решали продовольственную судьбу Незалежной, но Киев к этому процессу даже не допустили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Украину лишают последней надежды на хлеб. Всю неделю решали продовольственную судьбу Незалежной, но Киев к этому процессу даже не допустили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, ранее переговоры о вывозе зерна начали Москва и Анкара. Примерно в это же время Турция выдвигает жесткие требования к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Часть условий заведомо невыполнимы. Сложно сказать, было сделано это с подачи России или нет, но понятно, что Москва разрешит вывоз продовольствия из Украины только на выгодных условиях. Например, заблокировав вступление скандинавов в альянс.
Аналогичная ситуация складывается и с железнодорожным маршрутом через Беларусь. Пропускная способность меньше, чем по морю. Но зерно может напрямую поступить в порты Прибалтики, а значит, это шанс для Запада игнорировать Турцию. Однако от Беларуси тоже поступило условие – разблокировать наш терминал в Клайпеде и полностью открыть европейские порты для наших грузов.
По факту это означает снятие санкций, но для этого требуется общее голосование всех стран Евросоюза, где прибалтийские республики и Польша могут выступить против. И получается, что даже если мы пропустим зерно, то потом Запад может просто развести руками, мол, у нас демократическая процедура, мы так проголосовали.
С другой стороны, очевидно, что зерно нужно британцам и какие-то гарантии они предоставят. Но и это дело темное как воды Темзы. Великобритания вынуждена прибегнуть к помощи старших американских товарищей. Отсюда и такие удивительные повороты, когда о вывозе зерна из Украины почему-то с нами договаривается генсек ООН, а не сама Украина. То есть американцы пытаются задействовать все свои международные механизмы.
Тем временем в самой Украине идея с вывозом зерна, мягко говоря, не популярна. В стране сорвана посевная, а сейчас нет топлива для уборочной. Очевидно, что зерно вывозят из воюющей страны, где ВВП упал более чем на 50 %. И непонятно, чем будут снабжать население осенью. Но выбора у Зеленского, наверное, нет – он зависит от внешней поддержки, за которую приходится дорого платить.