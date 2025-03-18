В Латвии в 2024 году количество вакансий снизилось почти на 5,5%

Рынок труда Латвии замедляется. За прошлый год количество вакансий снизилось почти на 5,5 % по сравнению с 2023-м, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным статистики, сокращение отмечено в основном в частном секторе. Уменьшение рабочих мест затронуло почти все основные профессиональные группы, включая сельское хозяйство, самозанятость и сферу услуг. Что касается других стран Балтии, то, например, в Эстонии занятость сократилась еще больше – на 12 %.