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Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

18 марта 2025 06:39
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Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа-2

Этим шагом Нетаньяху и его правительство подвергают заложников в анклаве «неизвестной судьбе», сообщило движение ХАМАС. Ночью в ЦАХАЛ заявили, что наносят массированные удары по объектам в секторе Газа. Количество погибших при этом ударе, по последним данным, превысило 200 человек, пострадавших – сотни.

# Международная политика

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