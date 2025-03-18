Израиль возобновил военные операции против ХАМАС в секторе Газа

Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим шагом Нетаньяху и его правительство подвергают заложников в анклаве «неизвестной судьбе», сообщило движение ХАМАС. Ночью в ЦАХАЛ заявили, что наносят массированные удары по объектам в секторе Газа. Количество погибших при этом ударе, по последним данным, превысило 200 человек, пострадавших – сотни.