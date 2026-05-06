В Латвии стартовали масштабные военные учения

Территории стран у западных границ все чаще становятся плацдармом для активности НАТО. Яркое подтверждение этому – масштабные учения, которые стартовали в Латвии. В маневрах участвуют местные сухопутные силы и многонациональная бригада Североатлантического альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштаб мероприятия впечатляет: в учениях задействованы почти 5 тысяч военнослужащих и около 1000 единиц техники. По информации Министерства обороны Латвии, тренировки будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Участники сосредоточатся на отработке совместных действий, как в ходе оборонительных, так и наступательных операций. Кроме того, особое внимание уделят оперативному развертыванию сил и организации снабжения, а также настройке работы командных центров по всей территории страны.