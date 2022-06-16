В Латвии снесли ещё один памятник советским воинам

Новости Латвии. В Латвии продолжается война с исторической памятью. В Екабпилсе снесли памятник павшим советским воинам, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Монумент был установлен на братской могиле, где захоронены офицеры Красной армии, погибшие при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.

Решение об этой кощунственной акции приняла местная дума. Депутатов не остановили ни протесты горожан, ни тот факт, что снос производился абсолютно незаконно. Было грубо нарушено российско-латвийское соглашение 1994 года, по которому власти обязаны охранять и ухаживать за воинскими памятниками.