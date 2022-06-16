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В Латвии снесли ещё один памятник советским воинам

16 июня 2022 09:56
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Новости Латвии. В Латвии продолжается война с исторической памятью. В Екабпилсе снесли памятник павшим советским воинам, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Монумент был установлен на братской могиле, где захоронены офицеры Красной армии, погибшие при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.  

В Латвии снесли ещё один памятник советским воинам-1

Решение об этой кощунственной акции приняла местная дума. Депутатов не остановили ни протесты горожан, ни тот факт, что снос производился абсолютно незаконно. Было грубо нарушено российско-латвийское соглашение 1994 года, по которому власти обязаны охранять и ухаживать за воинскими памятниками.

В Латвии снесли ещё один памятник советским воинам-4

Впрочем, это не конец. Как стало известно, в ближайшее время в городе будет снесен еще один мемориал. На этот раз мишенью стал памятник советским артиллеристам, отдавших жизнь за свободу Латвии. Когда будет совершен очередной акт вандализма, информацию власти держат в тайне. Возможно, боясь народного гнева.

# Памятники # Фотофакт

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