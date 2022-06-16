Более тонны кокаина пытались вывезти из Колумбии. Груз направлялся в Европу

Новости Колумбии. Колумбийская полиция обнаружила более тонны кокаина. Наркотики были замаскированы под картофель, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вышло настолько натурально, что при проверке груза, который отправлялся в Европу, никто ничего не заметил. И обнаружили абсолютно случайно. Кто-то из таможенников обратил внимание, что на упаковке продукта нет срока годности. Далее к делу подключилась полиция.