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Более тонны кокаина пытались вывезти из Колумбии. Груз направлялся в Европу

16 июня 2022 09:11
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Новости Колумбии. Колумбийская полиция обнаружила более тонны кокаина. Наркотики были замаскированы под картофель, сообщили  в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Более тонны кокаина пытались вывезти из Колумбии. Груз направлялся в Европу -1

Вышло настолько натурально, что при проверке груза, который отправлялся в Европу, никто ничего не заметил. И обнаружили абсолютно случайно. Кто-то из таможенников обратил внимание, что на упаковке продукта нет срока годности. Далее к делу подключилась полиция.

# Наркотики # Фотофакт

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