Отрабатывали уничтожение береговой охраны противника. В Испании прошли масштабные учения стран НАТО

В Испании прошли масштабные учения НАТО, в которых участвовали более 4 000 солдат, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

К испанским военным присоединись подразделения из США, Великобритании и Бельгии. Они отрабатывали совместные действия при десантировании и уничтожении береговой охраны условного противника. Для этого были задействованы корабли ВМС Испании и авиация.