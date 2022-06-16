Прямой эфир

Отрабатывали уничтожение береговой охраны противника. В Испании прошли масштабные учения стран НАТО

16 июня 2022 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Испании прошли масштабные учения НАТО, в которых участвовали более 4 000 солдат, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Отрабатывали уничтожение береговой охраны противника. В Испании прошли масштабные учения стран НАТО-1

К испанским военным присоединись подразделения из США, Великобритании и Бельгии. Они отрабатывали совместные действия при десантировании и уничтожении береговой охраны условного противника. Для этого были задействованы корабли ВМС Испании и авиация.

Маневры прошли накануне большого саммита НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня.

# НАТО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае наводнение из-за сильных дождей. Железные дороги под водой, не работает телефонная связь
16 июня 2022 08:33

В Китае наводнение из-за сильных дождей. Железные дороги под водой, не работает телефонная связь

Украинская армия теряет ежедневно до 1000 человек только в Донбассе
16 июня 2022 08:13

Украинская армия теряет ежедневно до 1000 человек только в Донбассе

Шольц, Макрон и Драги прибыли в Украину
16 июня 2022 07:34

Шольц, Макрон и Драги прибыли в Украину