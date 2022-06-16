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В Китае наводнение из-за сильных дождей. Железные дороги под водой, не работает телефонная связь

16 июня 2022 08:33
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Новости Китая. Сильные дожди вызвали масштабные наводнения на юго-востоке Китая. Власти пострадавших районов объявили высший уровень опасности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В Китае наводнение из-за сильных дождей. Железные дороги под водой, не работает телефонная связь-1

Из затопленных городов и деревень уже эвакуированы около 10 тысяч человек, но спасательная операция продолжается. Местных жителей просят быть готовыми быстро покинуть дома в случае опасности. Многие провинции отрезаны от внешнего мира. Шоссе и железные дороги оказались под водой, местами не работает телефонная связь, нет электричества. Синоптики делают оптимистичные прогнозы, обещая, что вода скоро уйдет.

# Наводнение # Фотофакт

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