В Китае наводнение из-за сильных дождей. Железные дороги под водой, не работает телефонная связь

Из затопленных городов и деревень уже эвакуированы около 10 тысяч человек, но спасательная операция продолжается. Местных жителей просят быть готовыми быстро покинуть дома в случае опасности. Многие провинции отрезаны от внешнего мира. Шоссе и железные дороги оказались под водой, местами не работает телефонная связь, нет электричества. Синоптики делают оптимистичные прогнозы, обещая, что вода скоро уйдет.