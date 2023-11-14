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В Латвии руководству школ могут разрешить обыскивать учеников

14 ноября 2023 06:26
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Новости Латвии. В Латвии руководству школ собираются разрешить обыскивать учеников. С инициативой выступило руководство страны, ее поддержал глава МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии руководству школ могут разрешить обыскивать учеников-1

Необходимость таких мер объясняют заботой о безопасности учебных заведений. А основанием для проверки станет лишь подозрение, что ребенок принес в класс что-то запрещенное. Учитель сможет осмотреть все личные вещи ученика. Правда, в МВД отметили, что еще необходимо продумать, как эту инициативу привести в соответствие с правами человека.

# Международная политика # Новости Латвии # Фотофакт

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