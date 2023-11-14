В Латвии руководству школ могут разрешить обыскивать учеников

Новости Латвии. В Латвии руководству школ собираются разрешить обыскивать учеников. С инициативой выступило руководство страны, ее поддержал глава МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимость таких мер объясняют заботой о безопасности учебных заведений. А основанием для проверки станет лишь подозрение, что ребенок принес в класс что-то запрещенное. Учитель сможет осмотреть все личные вещи ученика. Правда, в МВД отметили, что еще необходимо продумать, как эту инициативу привести в соответствие с правами человека.