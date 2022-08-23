В Латвии прошёл протест против сноса памятника воинам-освободителям

Вся зона, прилегающая к монументу, огорожена. Там постоянно дежурят усиленные наряды полиции. Накануне там прошел протест против его сноса, были задержаны около 10 человек. Весь демонтаж обойдется казне как минимум в два миллиона евро. И несколько сотен тысяч евро планируют потратить на благоустройство территории после сноса. Демонтаж мемориала горячо поддержали как сам президент, так и ведущие политики страны. Против выступил «Русский союз Латвии».