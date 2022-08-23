Прямой эфир

В Латвии прошёл протест против сноса памятника воинам-освободителям

23 августа 2022 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. В Риге начался снос памятника воинам-освободителям. Сейчас там вовсю работает тяжелая техника и краны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Латвии прошёл протест против сноса памятника воинам-освободителям-1

Вся зона, прилегающая к монументу, огорожена. Там постоянно дежурят усиленные наряды полиции. Накануне там прошел протест против его сноса, были задержаны около 10 человек. Весь демонтаж обойдется казне как минимум в два миллиона евро. И несколько сотен тысяч евро планируют потратить на благоустройство территории после сноса. Демонтаж мемориала горячо поддержали как сам президент, так и ведущие политики страны. Против выступил «Русский союз Латвии».  

# Памятники # Эгилс Левитс # Новости Латвии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пока в Испании бушуют лесные пожары, жителей Филиппин захлестнули шторма
23 августа 2022 20:12

Пока в Испании бушуют лесные пожары, жителей Филиппин захлестнули шторма

В Финляндии призвали как можно скорее создать в стране базу НАТО
23 августа 2022 20:10

В Финляндии призвали как можно скорее создать в стране базу НАТО

Цены на электроэнергию в странах ЕС взлетели на 25%
23 августа 2022 20:09

Цены на электроэнергию в странах ЕС взлетели на 25%