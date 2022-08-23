В Финляндии призвали как можно скорее создать в стране базу НАТО

В парламенте Финляндии призвали как можно скорее создать в стране базу НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению депутатов, необходимо в кратчайшие сроки открыть такие структуры Североатлантического альянса, как региональный командный центр. Помимо этого, страна сразу же после вступления обязана стать активным участником НАТО. Финляндия и Эстония уже договорились о создании единой противоракетной обороны в Балтийском море. Этот стратегический союз эстонской и финской ПРО позволит закрыть Финский залив от прохода российских военных кораблей. Кроме того, в Хельсинки уже поспешили назвать Балтийское море внутренним морем НАТО.