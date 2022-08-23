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Цены на электроэнергию в странах ЕС взлетели на 25%

23 августа 2022 20:09
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Цены на электроэнергию нанесли очередной и очень болезненный удар по европейским странам. Больше всего досталось экономическому локомотиву ЕС – Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Цены на электроэнергию в странах ЕС взлетели на 25%-1

Там стоимость электричества взлетела на 25 %, достигнув фантастической отметки – 700 евро за мегаватт-час. Это исторический рекорд. ФРГ никогда не испытывала еще такого подъема, от которого может стремительно упасть и экономика, и уровень жизни немцев. Нынешние цены примерно в 14 раз превышают среднесезонный показатель за последние пять лет. Этот взлет вызван неуверенностью в поставках газа по «Северному потоку-1».  

Трубопровод уже несколько недель работает всего с 20-процентной мощностью. Из-за этого цены на заключаемые контракты стали обваливаться по принципу домино и в других странах. Например, во Франции они подскочили на 16 %, достигнув 840 евро за киловатт-час. На 17 % взлетел тариф в Нидерландах. В Швеции заявили, что новое повышение просто убьет розничную торговлю. Владельцы небольших магазинов готовы прекратить работу из-за невозможности вести бизнес в таких условиях.  

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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