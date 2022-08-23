Пока в Испании бушуют лесные пожары, жителей Филиппин захлестнули шторма

В Испании местные жители вынуждены сами спасать свои дома от приближающегося пламени лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Испании местные жители вынуждены сами спасать свои дома от приближающегося пламени лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели просто не успевают за стремительно распространяющимся огнем. Только погаснув в одном районе, он тут же вспыхивает в другом. Люди, как могут и умеют, пытаются поставить свой заслон стихии. В 2022 году пожары в Испании уже уничтожили около 300 тысяч гектаров земли.
А вот на другом краю земли другая напасть. Шторма и проливные дожди захлестнули Филиппины. Ураганный ветер, скорость которого порой достигала 180 километров в час, повалил десятки деревьев и оборвал сотни метров линии электропередачи. Президент Филиппин вынужден был объявить о временном прекращении работы госучреждений и закрытии школ.