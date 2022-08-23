Пока в Испании бушуют лесные пожары, жителей Филиппин захлестнули шторма

В Испании местные жители вынуждены сами спасать свои дома от приближающегося пламени лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели просто не успевают за стремительно распространяющимся огнем. Только погаснув в одном районе, он тут же вспыхивает в другом. Люди, как могут и умеют, пытаются поставить свой заслон стихии. В 2022 году пожары в Испании уже уничтожили около 300 тысяч гектаров земли.