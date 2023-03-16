В Латвии прошло шествие памяти легионеров СС. Одного из депутатов задержали за антинацистский лозунг

Причем одного из них задержали. Правда, за антинацистский лозунг. То, что было написано на плакате парламентария, явно не устроило нынешний режим. А именно: «Латышские легионеры СС давали присягу Адольфу Гитлеру». Видимо, проявление здравого смысла и антинацистская позиция в Латвии приравниваются к преступлению. Политика двойных стандартов налицо.

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Свидетельство того мероприятия, которое проходит в Риге, вызывает у нас, безусловно, эмоции негодования. Еще больше негодования вызывают реакции ряда европейских стран, Организации Объединенных Наций. Сегодня мы наблюдаем яркое проявление этих двойных стандартов, когда нет осуждения. Когда нацисты идут по той земле, где погибали и проливали кровь солдаты за то, чтобы не было повторения нацизма. Ведь не секрет сегодня, что именно легионеры Латвии присягали Гитлеру. Присягу в 1943 году они произносили, ей следовали, когда вступали в латышские легионеры. Безусловно, те, кто живы сегодня, содрогаются от того, что европейские власти никак на это не реагируют.