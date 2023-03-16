Депутата задержали за антинацистский лозунг на шествии легионеров СС в Латвии

Новости Латвии. В Латвии на шествии легионеров СС депутата задержали за антинацистский лозунг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что было написано на его плакате, не устраивает нынешний режим: «Латышские легионеры Ваффен СС давали присягу Адольфу Гитлеру».

Шествие мнимых ветеранов и их сторонников проходит в Риге ежегодно именно 16 марта. На нем открыто демонстрируются награды фашистской Германии и нацистская символика, а вот за демонстрацию здравого смысла и антинацистские лозунги даже депутата могут задержать.