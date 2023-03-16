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Депутата задержали за антинацистский лозунг на шествии легионеров СС в Латвии

16 марта 2023 13:59
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Новости Латвии. В Латвии на шествии легионеров СС депутата задержали за антинацистский лозунг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что было написано на его плакате, не устраивает нынешний режим: «Латышские легионеры Ваффен СС давали присягу Адольфу Гитлеру».

Депутата задержали за антинацистский лозунг на шествии легионеров СС в Латвии-1

Шествие мнимых ветеранов и их сторонников проходит в Риге ежегодно именно 16 марта. На нем открыто демонстрируются награды фашистской Германии и нацистская символика, а вот за демонстрацию здравого смысла и антинацистские лозунги даже депутата могут задержать.

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# Нацизм # Новости Латвии # Фотофакт

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