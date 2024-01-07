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Израильтяне требуют отставки премьер-министра Нетаньяху

07 января 2024 14:27
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Израильтяне требуют отставки премьер-министра. Свои призывы протестующие озвучили прямо у резиденции Нетаньяху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильтяне требуют отставки премьер-министра Нетаньяху-1

Основное требование – вернуть домой заложников, которых удерживают боевики ХАМАС. По мнению демонстрантов, правительство не спешит их освобождать, поскольку условия для Израиля – три к одному – менее выгодные, чем для палестинской группировки. Протестующие напомнили правительству, что именно Кабинет министров несет ответственность за жизни их близких людей, которые находятся в плену в палестинском регионе.

# Палестина-Израиль # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля

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