Израильтяне требуют отставки премьер-министра Нетаньяху

Основное требование – вернуть домой заложников, которых удерживают боевики ХАМАС. По мнению демонстрантов, правительство не спешит их освобождать, поскольку условия для Израиля – три к одному – менее выгодные, чем для палестинской группировки. Протестующие напомнили правительству, что именно Кабинет министров несет ответственность за жизни их близких людей, которые находятся в плену в палестинском регионе.