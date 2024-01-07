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Глава Евросовета Шарль Мишель намерен досрочно покинуть свой пост

07 января 2024 12:24
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Нынешний председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в ноябре 2024, уже этим летом покинет занимаемую должность. Также он добавил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру в Европейский парламент. Об этом пишет РИА Новости.

Он собирается стать депутатом Европарламента и заняться реформированием Европейского союза. При этом Мишель подчеркнул, что его позиция никак не совместима с работой в качестве депутата, так что он уйдет в отставку до 16 июля. Он также рассказал, что в конце июня – начале июля руководители ЕС собираются на саммит, где выберут себе нового председателя Европейского совета.

# Международная политика # Шарль Мишель

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