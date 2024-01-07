Глава Евросовета Шарль Мишель намерен досрочно покинуть свой пост

Нынешний председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в ноябре 2024, уже этим летом покинет занимаемую должность. Также он добавил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру в Европейский парламент. Об этом пишет РИА Новости.

Он собирается стать депутатом Европарламента и заняться реформированием Европейского союза. При этом Мишель подчеркнул, что его позиция никак не совместима с работой в качестве депутата, так что он уйдет в отставку до 16 июля. Он также рассказал, что в конце июня – начале июля руководители ЕС собираются на саммит, где выберут себе нового председателя Европейского совета.