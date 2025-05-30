Как минимум 5 человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники в Индии

Как минимум пять человек погибли, еще 34 пострадали при мощном взрыве на фабрике пиротехники на севере Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был настолько сильным, что обломки разлетелись почти на километр от места ЧП, само двухэтажное здание полностью разрушено. Не исключено, что количество жертв может возрасти. Экстренные службы проводят разбор завалов, под которыми могут находиться люди. Полиция выясняет причины происшествия. По основной версии, все случилось из-за грубого нарушения правил хранения взрывчатых веществ.