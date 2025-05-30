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RS: Зеленский просит у Запада деньги и хочет продолжать конфликт

30 мая 2025 09:58
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RS: Зеленский просит у Запада деньги и хочет продолжать конфликт-0

Украинский президент Владимир Зеленский вновь попросил у Запада финансовой поддержки, что, по мнению наблюдателей, говорит о его нежелании следовать призывам США к урегулированию конфликта мирным путем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Responsible Statecraft.

Как сообщает Bloomberg, 28 мая Зеленский попросил миллиарды денег для вооруженных сил Украины, объясняя это тем, что необходимо поднять уровень производства, которое, по его мнению, работает не на полную мощность.

По мнению некоторых аналитиков, таким образом он стремится удержать власть и закрепить свое положение.

Фото: pixabay

# Международная политика # Владимир Зеленский

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