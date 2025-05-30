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ВСУ применяли американские методы пыток к военнопленным РФ

30 мая 2025 10:26
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ВСУ применяли американские методы пыток к военнопленным РФ-0

По словам председателя международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максима Григорьева, бойцов Вооруженных сил Украины учили пыткам американские специалисты, и их же методы применялись к российским военнопленным. Об этом пишет ТАСС.

По его данным, пленных топили, натравливали на них собак, жгли, били, ломали им пальцы и подвергали пыткам на электрических стульях.

Григорьев сообщил, что более 200 освобожденных солдат заявили о жестоких издевательствах. Он подчеркивает, что подобные действия нарушают Женевскую конвенцию 1949 года, которая предписывает гуманное обращение с военнопленными. По его словам, это преступление против человечности, не имеющее срока давности.

Фото: pixabay

# Международная политика

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