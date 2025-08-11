Медицинская помощь для жителей Латвии становится труднодоступной роскошью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для того чтобы попасть на прием к врачу, людям надо быть готовым прождать несколько лет. Как сообщают местные СМИ, в некоторых городах запись идет лишь на 2027-й.

Критическая ситуация возникла из-за недостаточного финансирования системы здравоохранения. Как выяснилось, на здоровье граждан у правительства денег нет. В отчаянии руководители латвийских больниц обратились к Министру здравоохранения с просьбой найти средства – иначе сферу оказания медицинских услуг ждет коллапс. Клиники погрязнут в долгах, а пациенты попадут в долгий лист ожидания. В правительстве на все запросы медиков неизменно отвечают, что надо просто научиться экономить.

Однако наиболее цинично прокомментировали сложившуюся ситуацию в латвийском сейме. Там посоветовали жителям уделять больше внимания своему здоровью, чтобы избежать обращения к врачам, и отметили, что регулярные профилактические осмотры и вакцинация помогут избежать серьезных проблем. На этом фоне остается добавить, что к 2026 году военный бюджет Латвии вырастет до 5 % ВВП – на это деньги у властей есть.