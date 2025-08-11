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На западе Турции произошло землетрясение – есть жертвы

11 августа 2025 07:58
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Сильное землетрясение произошло на западе Турции. Сила подземных толчков превышала шесть. Они ощущались в 10 районах страны, в том числе в Стамбуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На западе Турции произошло землетрясение – есть жертвы-2

Больше всего пострадал город Балыкесир. По данным местных властей, там полностью разрушено более 10 жилых домов. Многие получили сильные повреждения. Сообщается как минимум об одном погибшем, еще около 30 пострадали. Однако это лишь предварительные данные. На месте завалов идут поисково-спасательные работы. Десятки тысяч местных жителей провели ночь на улице, однако экстренные службы призвали их пока не возвращаться в дома, так как есть угроза афтершоков и возможных новых обрушений. Сотрудники Турецкого Красного Полумесяца организовали для них пункты питания.

# Природные явления # Землетрясение

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