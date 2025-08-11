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ФСБ: спецслужбы Украины хотели использовать пенсионеров в качестве «живых бомб»

11 августа 2025 07:42
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ФСБ: спецслужбы Украины хотели использовать пенсионеров в качестве «живых бомб»-0

По данным ФСБ, украинские спецслужбы пытались использовать пять пенсионерок в качестве «живых бомб» для терактов против военных в Московской области. Об этом пишет ТАСС.

Женщины были обмануты лицами, выдававшими себя за представителей российских государственных структур, которые затем лишили их сбережений и недвижимости.

Впоследствии их заставляли следить за военнослужащими и доставлять замаскированные взрывные устройства. Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на терроризм и незаконного оборота взрывчатых веществ.

Фото: pixabay

# Россия

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