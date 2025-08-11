Al Jazeera заявил о гибели своих сотрудников из-за удара Израиля по Газе

Во время удара Израиля по палатке с журналистами, расположенной рядом с госпиталем в Газе, погибли семь человек, в том числе четверо сотрудников «Аль-Джазиры» – репортеры Анас аль-Шариф и Мохаммед Крайка, а также два оператора. Об этом пишет ТАСС.

По словам израильских военных, аль-Шариф был известен ХАМАС и принимал участие в нападениях на мирных жителей. По данным канала, за один день в Газе были убиты 48 палестинцев, в общей сложности жертвами конфликта с октября 2023 года стали более 61 000 человек.

Бои в Газе возобновились в марте после прекращения огня, и попытки договориться о новом соглашении до сих пор не увенчались успехом.

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