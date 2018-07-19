На Эльбрусе эвакуируют тело белоруса, погибшего при восхождении на гору Укю. Что известно об альпинисте

Новости Беларуси. Восемь спасателей эвакуируют тело белорусского альпиниста, погибшего при восхождении на Эльбрус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Операция развернулась на высоте в 4100 метров в ущелье Безенги.

Именно здесь 17 июля погиб наш соотечественник. По некоторой информации, это инструктор гомельского альпинистского клуба «Спартак».

К месту трагедии выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поискового отряда.

Посольство Беларуси в России сообщило, что решает вопрос с доставкой тела погибшего альпиниста на родину.