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На Эльбрусе эвакуируют тело белоруса, погибшего при восхождении на гору Укю. Что известно об альпинисте

19 июля 2018 10:42
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Новости Беларуси. Восемь спасателей эвакуируют тело белорусского альпиниста, погибшего при восхождении на Эльбрус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Операция развернулась на высоте в 4100 метров в ущелье Безенги.

На Эльбрусе эвакуируют тело белоруса, погибшего при восхождении на гору Укю. Что известно об альпинисте-1

Именно здесь 17 июля погиб наш соотечественник. По некоторой информации, это инструктор гомельского альпинистского клуба «Спартак».

К месту трагедии выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поискового отряда.

Посольство Беларуси в России сообщило, что решает вопрос с доставкой тела погибшего альпиниста на родину.

# Несчастный случай # Фотофакт

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