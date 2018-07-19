«Пили воду, которая стекала со сталактитов». Спасённые из пещеры в Таиланде дети о том, как они выживали под землёй

Новости Таиланда. Спасенные из таиландской пещеры дети, а также их тренер дали пресс-конференцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подростки, на полмесяца оказавшиеся заточенными в ущелье, рассказали ужасающие подробности их плена. Напомним, 12 подростков и их тренер провели больше двух недель в затопленном гроте. А за операцией по их спасению следил, без преувеличения, весь мир.

Этих кадров ждал весь мир. 12 детей, которые провели в пещере больше полумесяца, выписывают из больницы. Каждый из них, уходя, говорит слова благодарности персоналу.





Спасибо каждому, кто заботился о нас вплоть до этого дня. Спасибо!

Спасенные подростки и их тренер дали пресс-конференцию. На нее дети пришли в футбольной форме. Вопросы, которые задавали спасенным, были согласованы с детским психиатром. А вот новости, рассказанные ими, оказались жуткими. Первые десять дней заточенные находились в пещере совсем без еды, разделив между собой лишь пачку чипсов.

Понкхаи Камлуанг:

Пока мы были в пещере, мы искали любую возможность утолить жажду. Мы пили воду, которая стекала со сталактитов. По вкусу она была, как в бутылках. Пили до тех пор, пока не чувствовали утоление голода. По словам детей, они часто вспоминали родителей. Некоторые из подростков не предупредили их о том, куда собираются пойти. На пресс-конференции также почтили память дайвера. Самарн Пунан погиб, пытаясь спасти игроков юниорской команды.

Эккапхон Чантхавонг:

Нам очень жаль, что погиб дайвер, который хотел нас спасти. Он был очень мужественный. Когда мы узнали об этом, мы были в шоке. И не могли в это поверить. Каждый из нас был подавлен.

Экапол Чантавонг – тренер, который оказался заточенным вместе с детьми, и помог им выжить. Он призывал их сохранять спокойствие духа и не тратить энергию. Стало известно и то, что подростки пытались копать тоннель, чтобы выбраться наружу через соседнюю камеру пещеры. Для этого они использовали камни. За две недели пленники продвинулись на 5 метров вглубь. Однако, как выяснилось позже, этот путь не привел бы их к спасению.

Адул Сэм Он:

Был полдень, когда нас впервые нашли. Мы пытались бить камнями о стены пещеры, чтобы привлечь внимание дайверов, услышав их голос рядом. Мы не были уверены, реален ли этот голос. Затем я спустился к краю воды и включил фонарик. И уже потом увидел дайвера.