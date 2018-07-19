В Индии при обрушении двух зданий погибли 9 человек

Новости Индии. Число погибших при обрушении двух зданий в Индии увеличилось до девяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Число погибших при обрушении двух зданий в Индии увеличилось до девяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, шестиэтажный дом обрушился на жилое четырехэтажное здание, которое рухнуло вслед за ним. На момент ЧП в строящемся доме находились около 15 человек – рабочие и члены их семей.
Конструкция, которая обрушилась, была неустойчивой, и находиться в ней было опасно.
Задержаны 25 человек. Трое из них, а также владелец земли арестованы. Точная причина аварии пока неизвестна. Расследование продолжается.