В Индии при обрушении двух зданий погибли 9 человек

Новости Индии. Число погибших при обрушении двух зданий в Индии увеличилось до девяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, шестиэтажный дом обрушился на жилое четырехэтажное здание, которое рухнуло вслед за ним. На момент ЧП в строящемся доме находились около 15 человек – рабочие и члены их семей.

Конструкция, которая обрушилась, была неустойчивой, и находиться в ней было опасно.